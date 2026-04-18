Truffa ai tavoli verdi | sorpreso dal video il croupier infedele

Un dipendente del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent è stato sospeso dal servizio dopo che i sistemi di videosorveglianza hanno ripreso il momento in cui aiutava un cliente ai tavoli verdi. La direzione del casinò ha avviato verifiche interne e ha comunicato l’allontanamento immediato dell’operatore coinvolto. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle eventuali azioni legali è stato ancora reso noto.

Un dipendente del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent è stato allontanato dal servizio dopo che i sistemi di monitoraggio interno lo hanno colto nell’atto di agevolare un cliente ai tavoli verdi. L’episodio, avvenuto durante il turno di gioco, ha il croupier mostrare indebitamente le carte a un giocatore proprio nel momento in cui questi stava per effettuare la propria puntata. L’intervento della sicurezza e la gestione interna. Le telecamere della casa da gioco hanno permesso di individuare immediatamente l’anomalia comportamentale del professionista, la cui identità non è stata comunicata. A seguito dell’accaduto, la direzione ha avviato una serie di verifiche interne che hanno portato alla sospensione immediata del lavoratore, il quale dovrà ora affrontare un procedimento disciplinare per chiarire l’entità della violazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa ai tavoli verdi: sorpreso dal video il croupier infedele Notizie correlate Conservatorio Verdi. Il Comune sorpreso dal commissariamento: "Venga fatta chiarezza""Sorpresa", questo il termine pronunciato dall’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia di fronte alla notizia del commissariamento del Conservatorio... Leggi anche: Truffa delle tre campanelle nel rione Trevi: croupier e finti scommettitori a caccia di turisti