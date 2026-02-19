Il Comune di Ravenna si dice sorpreso dopo il commissariamento del Conservatorio Verdi, avvenuto per presunti problemi gestionali. L’assessore Fabio Sbaraglia ha espresso sorpresa di fronte a questa decisione, chiedendo di fare chiarezza sui motivi. La nomina di Ludovico Bramanti come commissario straordinario ha ricevuto un saluto formale, ma l’amministrazione chiede trasparenza sulle cause che hanno portato a questa misura. La situazione resta in attesa di chiarimenti ufficiali, mentre il conservatorio si prepara a un nuovo corso.

"Sorpresa", questo il termine pronunciato dall’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia di fronte alla notizia del commissariamento del Conservatorio Verdi di Ravenna, insieme a "chiarezza", "collaborazione", infine "auguri" per il nuovo commissario Ludovico Bramanti, appena nominato dal Ministero dell’Università e della ricerca. "Gli auguriamo buon lavoro – sottolinea l’assessore – e garantiamo la massima collaborazione auspicando che venga fatta chiarezza quanto prima per il bene dell’istituzione, degli allievi, delle persone che vi lavorano e della città". Da alcuni giorni infatti l’istituzione ravennate è commissariata e le elezioni del nuovo direttore, che si dovevano tenere nei giorni scorsi, sono state sospese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conservatorio Verdi. Il Comune sorpreso dal commissariamento: "Venga fatta chiarezza"

