Truffa delle tre campanelle nel rione Trevi | croupier e finti scommettitori a caccia di turisti

Nel cuore del rione Trevi, un gruppo di persone si muoveva tra i passanti, coinvolgendo una vittima in una truffa nota come il gioco delle

A caccia di turisti da ripulire. Un gruppo che si muoveva nel centro e che catturava l'attenzione della vittima di turno con la truffa del gioco delle "tre campanelle". Il terreno in cui si muovevano era quello del rione Trevi.In azione 10 persone: sette uomini e tre donne, tutti di nazionalità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Truffa delle tre campanelle a Roma: 10 arrestati nel Rione TreviI Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno bloccato un gruppo di 10 persone coinvolte in truffe tramite il gioco delle tre campanelle nel Rione...

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Temi più discussi: La truffa delle tre campanelle nel cuore del centro storico, la mappa dei raggiri; Truffa delle tre campanelle ai turisti, arrestate 20 persone negli ultimi due giorni; Truffa delle tre campanelle in centro a Milano, come funziona: da inizio anno 78 denunce e 2.190 euro sequestrati; Blitz della Polizia Locale contro la truffa delle tre campanelle, soldi sottratti ai turisti a Roma: 20 denunciati.

Truffa del 'gioco delle 3 campanelle', 10 denunciati al centro di RomaTolleranza zero da parte dei carabinieri contro il fenomeno della truffa del gioco delle tre campanelle. (ANSA) ... ansa.it

Roma. Rione Trevi, tolleranza zero contro il gioco delle tre campanelle: turista raggirata, intervengono i CarabinieriRione Trevi, 10 denunciati dai Carabinieri per la truffa del gioco delle tre campanelle: raggirata una turista, recuperati 200 euro ... ilquotidianodellazio.it

Hanno tentato una truffa agli anziani a Milano, che avrebbe fruttato un ricco bottino. Ma non avevano fatto i conti con l'intelligenza di una vedova 83enne, che con l'aiuto della polizia ha sventato un raggiro che una banda di truffatori seriali voleva mettere a seg - facebook.com facebook

Milano, tentata truffa a un’anziana: 83enne inganna i truffatori e fa arrestare il finto finanziere (VIDEO) x.com