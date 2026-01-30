Truffa del finto carabiniere via con 10mila euro Refurtiva recuperata e restituita

Da lanazione.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha perso 10 mila euro in una truffa del “finto carabiniere” a Siena. Ha ricevuto una telefonata in cui qualcuno si è spacciato per un ufficiale delle forze dell’ordine e gli ha chiesto di pagare per aiutare i figli coinvolti in un incidente. La vittima ha consegnato il denaro, ma poco dopo sono stati recuperati sia i soldi che la refurtiva. La polizia sta indagando per identificare i truffatori.

Siena, 30 gennaio 2026 – La modalità è ben conosciuta: una telefonata in cui i truffatori si spacciano per forze dell’ordine e chiedono il pagamento di ingenti somme per aiutare i figli rimasti coinvolti in incidenti stradali. Ma questa volta le cose sono finite male per i presunti autori della truffa. I carabinieri di Chianciano Terme, nei giorni scorsi, hanno infatti restituito ai legittimi proprietari la refurtiva sottrattagli tramite la tecnica del “ finto carabiniere ”. Alla fine dello scorso mese di novembre, i presunti autori, utilizzando la ormai tristemente nota tecnica della truffa telefonica, hanno contattato le vittime annunciando che i loro figli erano rimasti coinvolti in un incidente stradale con feriti e che pertanto si rendeva necessario il pagamento immediato di somme di denaro per presunte spese legali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

truffa del finto carabiniere via con 10mila euro refurtiva recuperata e restituita

© Lanazione.it - Truffa del “finto carabiniere”, via con 10mila euro. Refurtiva recuperata e restituita

Approfondimenti su Finto Carabiniere Truffa

Truffa un'anziana con la tecnica del finto carabiniere, 34enne fermato a Colleferro con addosso la refurtiva

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Colleferro con l’accusa di aver truffato un’anziana a Maranello, usando la tecnica del finto carabiniere.

Truffa del “finto nipote”, 80enne rischia di farsi derubare oltre 10mila euro. Ma la storia finisce con 2 arresti

Un'anziana di 80 anni è stata coinvolta in una truffa del

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Finto Carabiniere Truffa

Argomenti discussi: La truffa del finto maresciallo dei carabinieri, ma in casa dell'anziana c'era la figlia ferita nell'incidente; Roma, anziana truffa il truffatore: ecco come finge di credere a incidente figlia e lo fa arrestare; Roma, truffa del finto carabiniere: arrestato 56enne napoletano; Roma, tenta truffa del finto incidente ma cade nella trappola della stessa vittima: arrestato 56enne.

truffa del finto carabiniereOffanengo, anziana truffata: denunciato il finto carabiniereLa donna, pensando che la figlia avesse provocato un incidente con seri danni, aveva consegnato orecchini, spille, collane, orologi e altri oggetti in oro ... ilgiorno.it

truffa del finto carabiniereTruffa del finto carabiniere, due arrestiQualificandosi falsamente come appartenenti all’Arma e riferendogli che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ... grandangoloagrigento.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.