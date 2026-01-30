Truffa del finto carabiniere via con 10mila euro Refurtiva recuperata e restituita

Un uomo ha perso 10 mila euro in una truffa del “finto carabiniere” a Siena. Ha ricevuto una telefonata in cui qualcuno si è spacciato per un ufficiale delle forze dell’ordine e gli ha chiesto di pagare per aiutare i figli coinvolti in un incidente. La vittima ha consegnato il denaro, ma poco dopo sono stati recuperati sia i soldi che la refurtiva. La polizia sta indagando per identificare i truffatori.

Siena, 30 gennaio 2026 – La modalità è ben conosciuta: una telefonata in cui i truffatori si spacciano per forze dell’ordine e chiedono il pagamento di ingenti somme per aiutare i figli rimasti coinvolti in incidenti stradali. Ma questa volta le cose sono finite male per i presunti autori della truffa. I carabinieri di Chianciano Terme, nei giorni scorsi, hanno infatti restituito ai legittimi proprietari la refurtiva sottrattagli tramite la tecnica del “ finto carabiniere ”. Alla fine dello scorso mese di novembre, i presunti autori, utilizzando la ormai tristemente nota tecnica della truffa telefonica, hanno contattato le vittime annunciando che i loro figli erano rimasti coinvolti in un incidente stradale con feriti e che pertanto si rendeva necessario il pagamento immediato di somme di denaro per presunte spese legali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa del “finto carabiniere”, via con 10mila euro. Refurtiva recuperata e restituita Approfondimenti su Finto Carabiniere Truffa Truffa un'anziana con la tecnica del finto carabiniere, 34enne fermato a Colleferro con addosso la refurtiva Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Colleferro con l’accusa di aver truffato un’anziana a Maranello, usando la tecnica del finto carabiniere. Truffa del “finto nipote”, 80enne rischia di farsi derubare oltre 10mila euro. Ma la storia finisce con 2 arresti Un'anziana di 80 anni è stata coinvolta in una truffa del La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Finto Carabiniere Truffa Argomenti discussi: La truffa del finto maresciallo dei carabinieri, ma in casa dell'anziana c'era la figlia ferita nell'incidente; Roma, anziana truffa il truffatore: ecco come finge di credere a incidente figlia e lo fa arrestare; Roma, truffa del finto carabiniere: arrestato 56enne napoletano; Roma, tenta truffa del finto incidente ma cade nella trappola della stessa vittima: arrestato 56enne. Offanengo, anziana truffata: denunciato il finto carabiniereLa donna, pensando che la figlia avesse provocato un incidente con seri danni, aveva consegnato orecchini, spille, collane, orologi e altri oggetti in oro ... ilgiorno.it Truffa del finto carabiniere, due arrestiQualificandosi falsamente come appartenenti all’Arma e riferendogli che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ... grandangoloagrigento.it Truffa aggravata ai danni di un anziano del luogo, secondo l’ormai collaudato (e famosissimo) schema della truffa del finto carabiniere. Queste le accuse per due giovani di 27 anni originari della provincia di Catania arrestati dai carabinieri (quelli veri) della st - facebook.com facebook Lecce, tentano truffa a una 96enne col trucco del finto carabiniere x.com

