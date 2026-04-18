A Napoli si è verificata una rapina in cui un uomo si è spacciato per un maresciallo, ingannando alcuni cittadini. Dopo l'episodio, è scattato un allarme tra la popolazione, preoccupata per ulteriori truffe simili. La polizia sta indagando sull'accaduto e ha diffuso l'invito a prestare attenzione a persone che si presentano come rappresentanti delle forze dell'ordine senza averne l'autorizzazione.

"> Rapina a Napoli: Finto maresciallo inganna i cittadini. Recentemente, una rapina audace ha avuto luogo in una filiale della banca Credit Agricole situata in Piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli. Questo evento ha innescato una nuova e insidiosa truffa ai danni dei cittadini, che ora si trovano ad affrontare un tentativo di frode telefonica orchestrato da un malintenzionato. Molti napoletani ricevono chiamate da un sedicente maresciallo dei Carabinieri, il quale cerca di raccogliere informazioni riservate per derubarli in seguito. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la segnalazione è giunta da una signora di Posillipo, che ha riferito di essere stata contattata da un individuo che si presentava come appartenente all’Arma dei Carabinieri.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Truffa a Napoli: allerta per un finto maresciallo dopo la rapina ai cittadini.

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