Rapina a Napoli partita una truffa collegata | giallo su un finto carabiniere

Venerdì pomeriggio, a Napoli, un uomo si è fatto passare per un maresciallo dei carabinieri e ha contattato telefonicamente una persona. In seguito, si è verificata una rapina e si indaga su una possibile truffa collegata. La polizia sta verificando i dettagli dell’episodio e cerca di risalire all’identità dell’individuo coinvolto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle modalità dell’accaduto o sui soggetti coinvolti.

Dopo il clamore mediatico della rapina a Napoli alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro, sembra sia nata immediatamente una nuova truffa, pronta a lucrare sull'onda lunga del colpo. Sono gli stessi carabinieri a mettere in guardia. Venerdì pomeriggio, infatti, un individuo, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, ha contattato telefonicamente una signora di Posillipo (quartiere bene napoletano). L’uomo ha riferito alla donna di essere impegnato nelle indagini relative alla rapina avvenuta all'istituto di credito vomerese., La telefonata - Il finto carabiniere voleva sapere se la vittima avesse in casa gioielli e contanti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rapina a Napoli, partita una truffa collegata: giallo su un finto carabiniere Notizie correlate Rapina in banca al Vomero, partita anche una truffa collegata: ecco qualeCon il clamore mediatico assunto dalla rapina alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro è nata immediatamente una nuova truffa, pronta a... "La sua auto è stata usata in una rapina in gioielleria": ancora una truffa del 'finto carabiniere'Continua l’impegno dei carabinieri di Ferrara nel contrasto ai reati predatori e alle truffe in danno di persone anziane. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rapina Napoli, i ladri scappati nelle fogne. L’ipotesi del basista per le cassette; Rapina in banca a Napoli, banditi barricati e clienti presi in ostaggio (liberati dalle vetrate). In arrivo le teste di cuoio. I rapinatori indossano maschere da attori; Rapina in banca a Napoli, caccia ai banditi scappati dalle fogne; Il racconto di uno degli ostaggi nella banca di Napoli: Rapinatori sicuri di sé, non arrabbiati come nei film. Rapina a Napoli, partita una truffa collegata: giallo su un finto carabiniereDopo la rapina di Napoli un finto maresciallo ha contattato telefonicamente una signora di Posillipo per chiederle se avesse in casa gioielli e contanti. tgcom24.mediaset.it Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Caccia alla talpa che ha permesso alla banda composta da 7/8 rapinatori di agire all’interno della Credit Agricole del #Vomero e mettere a segno un colpo milionario. Una persona avrebbe fornito informazioni preziose ai malviventi spiegando come muoversi facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com