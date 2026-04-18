Trovano l’officina crivellata di proiettili Era il vicino che giocava al tiro a segno

Un’officina di autocarrozzeria è stata trovata danneggiata da numerosi colpi di arma da fuoco. L’attacco è avvenuto nel quartiere, con il portone d’ingresso completamente crivellato. Gli investigatori hanno accertato che il responsabile dei colpi è un vicino di casa, che stava praticando il tiro a segno. Nessuno è rimasto ferito e al momento non ci sono altre persone sospettate.

Avevano trovato il portone d’ingresso della loro autocarrozzeria a Reggio crivellata di proiettili pensando ad un atto intimidatorio o addirittura all’ombra della mafia. Ma in realtà i carabinieri hanno scoperto si trattasse di colpi di fucile da tiro a segno del vicino di casa – dalla mira non proprio precisa. – che si esercitava abusivamente nel cortile di casa, distante un centinaio di metri dall’officina. I militari hanno denunciato alla Procura, un 56enne con l’accusa di accensioni ed esplosioni pericolose nonché di danneggiamento. I fatti risalgono ai primi giorni di aprile quando i titolari dell’attività hanno sport denuncia pensando di essere finiti nel mirino di un racket criminale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovano l’officina crivellata di proiettili. Era il vicino che giocava al tiro a segno Notizie correlate Spari contro officina a Reggio Emilia, ma era un tiro a segno improvvisatoReggio Emilia, 17 aprile 2026 - Si temeva un grave atto intimidatorio, che però non sembrava collegabile a nessuna pista logica. Torna a vivere l’Officina 8. Ex piaggisti si ritrovano. La storia che lasciò il segnoPontedera, 30 marzo 2026 – Per qualche ora la storica Officina 8 è tornata a vivere tra quelle mura con le sue tute blu.