Nella giornata del 30 marzo 2026, l’Officina 8 di Pontedera ha riaperto temporaneamente le sue porte, coinvolgendo ex lavoratori e artigiani che un tempo operavano all’interno di quella struttura. La riunione ha visto il ritorno di diverse persone legate alla storia di quella fabbrica, che ha rappresentato un punto importante per la comunità locale. La visita ha avuto durata di alcune ore, durante le quali sono stati condivisi ricordi e testimonianze.

Pontedera, 30 marzo 2026 – Per qualche ora la storica Officina 8 è tornata a vivere tra quelle mura con le sue tute blu. Si è infatti svolta al Museo Piaggio di Pontedera, una giornata interamente dedicata a quello storico reparto sperimentale dell’azienda, considerato da addetti ai lavori e appassionati il cuore creativo e tecnico da cui hanno preso forma i primi prototipi della Vespa. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata da Valerio Mancini, ha rappresentato un importante momento di incontro tra ex dipendenti, tecnici, appassionati e rappresentanti dei Vespa Club del territorio. “Un appuntamento nato dall’esigenza di ricostruire e condividere una memoria collettiva fatta non solo di innovazione industriale, ma anche di esperienze umane, relazioni e competenze artigianali”, spiegano gli organizzatori dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna a vivere l’Officina 8. Ex piaggisti si ritrovano. La storia che lasciò il segno

Articoli correlati

Rita Pisano, voce ribelle del Pci che sfidò il potere e lasciò un segno indelebile nella storia politica italianaRita Pisano, nata a Cosenza nel 1926, è stata una delle figure più incisive della politica italiana del Novecento, un’icona di ribellione e autonomia...

Leggi anche: «Non posso più vivere diviso in due. Voglio vivere un amore che non sia in contrasto con la mia fede», la storia di Don Giovanni che ha rinunciato al sacerdozio

Altri aggiornamenti su Torna a vivere l'Officina 8 Ex...

Temi più discussi: Buccino. Tra storia e contemporaneità: l’antica Volcei torna a vivere con Fernando Mangone; PNRR, a Castellamonte quasi pronto il civic centre L'ex ospedale torna a vivere; Torna a vivere l’Officina 8. Ex piaggisti si ritrovano. La storia che lasciò il segno; Mendatica, torna a vivere lo storico mulino dopo l’alluvione del 2020.

Montefortino festeggia la riapertura del Teatro Comunale. Castelli: «Torna a vivere un luogo dell’anima»MONTEFORTINO – Intervento da 686mila euro per l’unico polo teatrale del territorio: all’inaugurazione l’attore siciliano Beppe Fiorello. Ciaffaroni: «La collaborazione tra Regione Marche, i fondi per ... cronachefermane.it

Omar Pedrini torna a teatro: Saper vivere oggi è un atto rivoluzionarioIl musicista in tour con 'Canzoni sul Saper Vivere.' Riflessioni su un presente fragile, la sua visione per i giovani e un pensiero sui Timoria ... adnkronos.com

Bezzecchi vince ancora e torna leader del mondiale | La cronaca - facebook.com facebook

Marcus #Thuram torna al gol...con la #Francia Marcus Thuram sigla la seconda rete della Francia contro la Colombia e rompe un digiuno che in stagione durava dall’otto febbraio contro il Sassuolo, mentre da quasi due anni e mezzo con la sua Nazional x.com