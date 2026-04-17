Nella giornata del 17 aprile 2026, a Reggio Emilia, sono stati ascoltati spari provenienti da un'officina. Tuttavia, le indagini hanno accertato che si trattava di un tiro a segno improvvisato e non di un atto intimidatorio o di natura criminale. Nessuna persona è rimasta ferita e non sono stati riscontrati danni significativi. Gli investigatori stanno approfondendo i dettagli dell'evento per chiarire ogni possibile elemento collegato.

Reggio Emilia, 17 aprile 2026 - Si temeva un grave atto intimidatorio, che però non sembrava collegabile a nessuna pista logica. Si era ipotizzato un avvertimento in stile malavitoso contro un’officina di Reggio Emilia, ma in realtà la presenza di fori nel vetro del portone d’ingresso e i resti di metallo sul marciapiede erano sì un segno di spari, ma alla fine ricondotti alla sconsiderata condotta di un individuo che aveva deciso di trasformare un’area privata in un tiro a segno “clandestino”. L’uomo avrebbe allestito una specie di poligono di tiro artigianale. Utilizzando bersagli di fortuna e una carabina ad aria compressa, si era dedicato a lunghe sessioni di allenamento balistico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spari contro officina a Reggio Emilia, ma era un tiro a segno improvvisato

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