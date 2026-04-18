Troppo cloro Serie di malori in piscina

Giovedì mattina a Paullo, sette persone tra i 30 e i 73 anni sono state soccorse presso l’impianto natatorio comunale di via San Pedrino, dopo aver accusato tosse, nausea e difficoltà respiratorie mentre si trovavano in piscina. Le persone coinvolte hanno riferito di aver avvertito sintomi dopo aver trascorso del tempo in acqua. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per assistere gli individui, che sono stati poi portati in ospedale per controlli.

Malori in piscina, "troppo cloro". Sette persone di età compresa fra i 30 e i 73 anni sono state soccorse, giovedì mattina a Paullo, dopo aver accusato tosse, nausea e difficoltà respiratorie mentre si trovavano in acqua, nell’impianto natatorio comunale di via San Pedrino. Quattro di loro, in particolare, hanno avuto bisogno di accertamenti medici e sono state accompagnate in ospedale, in codice giallo. Nessuno, per fortuna, è in pericolo. L’allerta è scattata alle 9.56; sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale. "L’evento è stato determinato da una mancata attivazione della valvola di alimentazione della vasca con acqua...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Troppo cloro. Serie di malori in piscina Notizie correlate Troppo cloro nella piscina comunale di Paullo: 4 persone in ospedale per difficoltà respiratorie e nauseaQuattro persone sono state portate in ospedale per una sospetta intossicazione da cloro. Paullo, allarme nella piscina comunale: malore per sette persone. “Troppo cloro nell’acqua”Paullo (Milano), 17 aprile 2026 – Allarme nella piscina comunale a Paullo, nel Milanese: sette persone sono state soccorse, dopo aver accusato...