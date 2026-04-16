Troppo cloro nella piscina comunale di Paullo | 4 persone in ospedale per difficoltà respiratorie e nausea
Quattro persone sono state trasportate in ospedale a causa di problemi respiratori e nausea dopo aver utilizzato la piscina comunale di Paullo, in provincia di Milano. La struttura resterà chiusa per tutta la giornata mentre vengono effettuati controlli sui livelli di cloro presenti nell'acqua. Al momento, si stanno verificando le cause dell’eccesso di sostanza chimica nella vasca.
Quattro persone sono state portate in ospedale per una sospetta intossicazione da cloro. Si trovavano all'interno della piscina comunale di Paullo (Milano), che resterà chiusa per tutto il giorno per verifiche.🔗 Leggi su Fanpage.it
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