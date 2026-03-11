14 marzo | il romanzo che sfida la tradizione nel Salento

Il 14 marzo alle 18:30 a Brindisi si svolgerà la presentazione del romanzo Il figlio ostinato scritto da Elisabetta Liguori. L’evento si terrà presso un luogo non specificato della città e coinvolgerà il pubblico interessato alla nuova pubblicazione. La scrittrice sarà presente per discutere del suo lavoro e incontrare i lettori.

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:30 si terrà a Brindisi la presentazione del romanzo Il figlio ostinato di Elisabetta Liguori. L’evento, organizzato dall’Aps Brindisi e dalle Antiche Strade nell’ambito della rassegna Pagine Erranti, avrà luogo presso l’ex convento delle Scuole Pie in via Giovanni Tarantini 35. La narrazione ambientata nel Salento del 1892 esplora il conflitto tra tradizione e desiderio individuale attraverso la storia di Aniello Visconti. L’incontro vedrà dialogare l’autrice con Vittoria Orlando, rappresentante dei Coordinatori Genitoriali Associati Co.Ge.A, offrendo uno spazio di riflessione sulla cultura locale. L’ingresso all’evento è e si svolgerà al primo piano dell’edificio storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

