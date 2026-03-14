Il Trofeo Luxardo di sciabola maschile si svolgerà a Padova dal 17 al 19 aprile 2026. La manifestazione, parte della Coppa del Mondo, era stata originariamente programmata in date diverse ma è stata spostata a causa di problemi di sicurezza aerea. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno confermato il nuovo calendario.

Il Trofeo Luxardo di Padova, storica tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile, si terrà dal 17 al 19 aprile 2026 dopo un rinvio necessario per la sicurezza aerea. La Federazione Internazionale di Scherma ha confermato le nuove date in risposta alla chiusura degli spazi aerei legati alla situazione internazionale. Questa decisione non è solo logistica ma rappresenta un atto di resilienza organizzativa che mette al centro la priorità assoluta: garantire condizioni sportive eque e sicure per tutte le delegazioni coinvolte nel circuito mondiale. L’evento, previsto inizialmente in una data precedente, viene ora inserito in un calendario ristretto dove il fine settimana veneto ospita anche altre competizioni internazionali ricollocate nella stessa finestra temporale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciabola a Padova: Trofeo Luxardo spostato al 17 aprile

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