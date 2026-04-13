Coppa del Mondo di sciabola maschile | presentato a Padova il 67° Trofeo Luxardo

A Padova è stato presentato il 67° Trofeo Luxardo, evento di spicco della Coppa del Mondo di sciabola maschile. La manifestazione rappresenta una lunga tradizione per la scherma italiana e internazionale. Durante la cerimonia di presentazione, il Consigliere federale ha sottolineato l’importanza di questa competizione per il settore. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane e attirerà atleti di diverse nazioni.

Il Consigliere federale Sirena: “Una grande tradizione per la scherma italiana e internazionale”. Fasi finali in diretta su SKY Sport sabato e domenica È stato presentato ufficialmente questa mattina, presso la Sala Brescianini del Comune di Padova, il 67° Trofeo Luxardo, il più affascinante e antico appuntamento della Coppa del Mondo di sciabola maschile. L’edizione 2026 della storica tappa italiana del circuito iridato degli sciabolatori si svolgerà da venerdì a domenica presso la Fiera di Padova, nuova location individuata tempestivamente dal Comitato Organizzatore e dalla FIS in seguito all’indisponibilità della Kione Arena, a causa del rinvio disposto un mese fa dopo la chiusura di diversi spazi aerei per le note vicende internazionali.🔗 Leggi su Sportface.it Scherma, rinviate le gare di Coppa del Mondo del fine settimana: salta il Trofeo Luxardo a PadovaLa sicurezza degli atleti viene prima di tutto: “La decisione, per cause di forza maggiore, è stata adottata al fine di garantire, come priorità... Scherma, la FIE rinvia le gare di Coppa del Mondo. Slitta anche il Trofeo Luxardo di PadovaLa Federazione Internazionale di Scherma ha disposto il rinvio di tutte le gare di Coppa del Mondo del prossimo weekend, slitta dunque anche il...