La prossima riunione ad Abu Dhabi sul conflitto in Ucraina si svolgerà il primo febbraio senza la presenza di rappresentanti degli Stati Uniti. Le delegazioni di altri paesi si riuniranno comunque per discutere di una possibile soluzione, ma senza il coinvolgimento americano, l’incontro cambierà volto rispetto alle precedenti riunioni trilaterali.

La prossima tornata di colloqui ad Abu Dhabi sul possibile accordo per la risoluzione del conflitto in Ucraina – che si terrà il primo febbraio – non vedrà la partecipazione di una delegazione statunitense. Niente trilaterale, dunque, ma “solo” un bilaterale tra le delegazioni di Mosca e Kyiv. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov. «È così che americani e ucraini si sono accordati tra loro: tenere un contatto bilaterale a un livello inferiore», ha affermato in un’intervista, rispondendo alle domande sul motivo per cui Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, e Jared Jushner, genero di Donald Trump, questa volta non prenderanno parte ai colloqui negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il prossimo vertice sull’Ucraina negli Emirati non sarà un trilaterale

Oggi negli Emirati si svolge un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, i primi incontri ufficiali nel tentativo di avviare negoziati per una risoluzione del conflitto tra Mosca e Kiev.

Si apre una nuova fase nei negoziati sul conflitto in Ucraina, con un incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti.

