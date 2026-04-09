Sicurezza migranti e rimpatri | in Irpinia il trilaterale con Germania e Francia

Da ilmattino.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Irpinia si svolge un incontro tra rappresentanti dei ministeri dell’Interno di Italia, Germania e Francia, focalizzato su questioni di sicurezza, migranti e rimpatri. L’evento si terrà nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile, coinvolgendo delegazioni di tre paesi europei. La discussione si concentra su strategie condivise e procedure operative riguardanti le tematiche migratorie e di sicurezza che interessano l’area.

Il cuore della diplomazia europea in materia di sicurezza torna a battere in Irpinia. I prossimi venerdì 17 e sabato 18 aprile, le delegazioni dei ministeri dell’Interno di Italia, Francia e Germania si ritroveranno a Mirabella Eclano per un cruciale vertice trilaterale. A fare gli onori di casa sarà il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che accoglierà i suoi omologhi Laurent Nuñez (Francia) e Alexander Dobrindt (Germania). I lavori si apriranno formalmente venerdì sera con l’arrivo delle delegazioni a Villa Orsini e una cena di gala, per poi entrare nel vivo dei tavoli tecnici nella giornata di sabato. Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa: «Kiev segua il nostro esempio» L'agenda Al centro del vertice un’agenda dettata dall’urgenza dei tempi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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