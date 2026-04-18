Tricolori a Firenze | lo spettacolo acrobatico sopra le Cascine

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, il cielo sopra le Cascine a Firenze è stato solcato dai dieci aerei Aermacchi MB-339A PAN, protagonisti di uno spettacolo acrobatico organizzato dalla pattuglia acrobatica nazionale. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori che hanno assistito alla formazione dei velivoli che hanno svolto manovre aeree sopra il parco cittadino. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Il cielo sopra Firenze è stato attraversato dai dieci Aermacchi MB-339A PAN della pattuglia acrobatica nazionale nel pomeriggio di venerdì 17 aprile. Le manovre di prova, iniziate alle 15:30, servono a preparare lo show previsto per la mattinata di sabato 18 aprile intorno alle 11:00, in occasione del giuramento degli allievi della scuola dell’Aeronautica militare Douhet, con sede alle Cascine. Simbolismo e precisione tecnica nelle Cascine. L’appuntamento di domani mattina non rappresenta solo un momento di intrattenimento, ma un passaggio solenne per i ragazzi e le ragazze della scuola Douhet. Il percorso di studi che si conclude con il giuramento riceverà l’omaggio delle Frecce Tricolori, la cui scia verde, bianca e rossa segnerà il completamento di questo traguardo accademico e militare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tricolori a Firenze: lo spettacolo acrobatico sopra le Cascine Notizie correlate Leggi anche: Le frecce tricolori sopra Firenze: spettacolo in cielo, i giorni e gli orari dei passaggi Il passaggio delle Frecce Tricolori su Firenze: gli orari e i giorni dello spettacoloSarà un cielo tricolore a fare da cornice al giuramento dei 33 allievi della Scuola Militare Aeronautica “G. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le frecce tricolori sopra Firenze: spettacolo in cielo, i giorni e gli orari dei passaggi; Il passaggio delle Frecce Tricolori su Firenze: gli orari e i giorni dello spettacolo; Aerei nei cieli di Firenze, perché: il rombo delle Frecce Tricolori, le prove per lo show; Aeronautica: giurano allievi 'Douhet', passaggio Frecce tricolori a Firenze. Le Frecce Tricolori sui cieli di FirenzeFIRENZE: C'è attesa per il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L'occasione è il giuramento dei 33 allievi e allieve dell'Istituto Douhet. Ecco quando ... toscanamedianews.it Aerei nei cieli di Firenze, perché: il rombo delle Frecce Tricolori, le prove per lo showLa pattuglia acrobatica sul capoluogo toscano: nella giornata di sabato 18 aprile lo spettacolo in aria dedicato al giuramento degli allievi della scuola militare dell’Aeronautica Douhet ... msn.com FRECCE TRICOLORI A FIRENZE sabato 18 aprile 2026 ore 11 ph. MoMa #Firenze #florence #toscana #italia facebook