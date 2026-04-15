Le frecce tricolori sopra Firenze | spettacolo in cielo i giorni e gli orari dei passaggi

Sabato 18 aprile alle 11, gli studenti della scuola dell’Aeronautica Militare alle Cascine assisteranno a una cerimonia sotto un cielo decorato con le frecce tricolori. La formazione acrobatica effettuerà diversi passaggi sopra Firenze durante la giornata, offrendo uno spettacolo visivo che coinvolgerà anche i presenti in città. La manifestazione si svolgerà in diversi orari, con passaggi programmati nel corso della mattinata.

Firenze, 15 aprile 2026 – Giureranno sotto a un cielo verde bianco e rosso. Suggestiva cerimonia sabato 18 alle 11 per gli studenti della Douhet, la scuola dell’Aeronautica Militare che ha sede alle Cascine. Per festeggiare i ragazzi e le ragazze in questa ricorrenza arriveranno le Frecce Tricolori, che effettueranno anche passaggi in città. Gli orari delle Frecce Tricolori La Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà delle prove del sorvolo nel pomeriggio di venerdì, attorno alle 15,30, quando i jet blu entreranno nello spazio aereo cittadino. I trentatré allievi della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” giureranno fedeltà alla...🔗 Leggi su Lanazione.it

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