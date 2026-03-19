Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana

Da 2anews.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Trianon Viviani sono stati inaugurati nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana. I visitatori possono esplorare la Stanza delle Meraviglie, la Stanza della Memoria e conoscere la storia del locale, che ha più di un secolo di attività. Questi percorsi offrono un’esperienza immersiva e dettagliata, con esposizioni e descrizioni che illustrano la tradizione musicale napoletana.

Al Trianon Viviani apre al pubblico una nuova esperienza di visita tra la Stanza delle Meraviglie, la nuova Stanza della Memoria e il racconto della propria storia iniziata oltre un secolo fa. Lo storico Teatro Trianon Viviani, nel cuore del quartiere Forcella, apre al pubblico nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana, offrendo un’esperienza che intreccia immersione, memoria e racconto di un luogo che da oltre un secolo è uno dei simboli dello spettacolo popolare partenopeo. L’attività rientra nei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025 di Regione Campania e attuati da Scabec (Fondi Coesione Italia 2127). 🔗 Leggi su 2anews.it

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