Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana

Al Trianon Viviani sono stati inaugurati nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana. I visitatori possono esplorare la Stanza delle Meraviglie, la Stanza della Memoria e conoscere la storia del locale, che ha più di un secolo di attività. Questi percorsi offrono un’esperienza immersiva e dettagliata, con esposizioni e descrizioni che illustrano la tradizione musicale napoletana.

Al Trianon Viviani apre al pubblico una nuova esperienza di visita tra la Stanza delle Meraviglie, la nuova Stanza della Memoria e il racconto della propria storia iniziata oltre un secolo fa. Lo storico Teatro Trianon Viviani, nel cuore del quartiere Forcella, apre al pubblico nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana, offrendo un’esperienza che intreccia immersione, memoria e racconto di un luogo che da oltre un secolo è uno dei simboli dello spettacolo popolare partenopeo. L’attività rientra nei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025 di Regione Campania e attuati da Scabec (Fondi Coesione Italia 2127). 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana Articoli correlati Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana Lo storico teatro di Forcella apre al pubblico una nuova esperienza di visita tra la Stanza delle Meraviglie, la nuova Stanza della Memoria e il... Al Trianon Viviani è di scena la tradizione, due appuntamenti dedicati alla CanzoneDa venerdì 13 a domenica 15 marzo, al Trianon Viviani due appuntamenti dedicati alla Canzone, tra musica, danza e teatro. Aggiornamenti e notizie su Trianon Viviani Temi più discussi: Il Teatro Trianon Viviani e le sue stanze segrete; Teatro Trianon Viviani: 89 candidature per la nuova direzione artistica; Teatro Trianon Viviani, presentate 89 candidature per la direzione artistica; TRIANON VIVIANI, è di scena la tradizione. Napoli, al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana: il programmaLo storico Teatro Trianon Viviani, nel cuore del quartiere Forcella, apre al pubblico nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della ... msn.com Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletanaLo storico Teatro Trianon Viviani, nel cuore del quartiere Forcella, apre al pubblico nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana, ... napolivillage.com Sono ben 89 gli aspiranti manager e artisti che hanno partecipato al bando per la direzione del Teatro Trianon Viviani, simbolo culturale nel cuore di Forcella. Dopo la gestione di Marisa Laurito, si apre una nuova fase per il teatro del popolo. Tra i candidati sp - facebook.com facebook Napoli, teatro Trianon Viviani: 89 candidature per la direzione artistica x.com