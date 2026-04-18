Treviso si tinge di verde | regali di querce per salvare l’ambiente

Domenica 19 aprile, tra le 15 e le 20, il centro di Treviso ospiterà un evento dedicato alla tutela ambientale. Durante questa giornata, saranno distribuite querce a chi parteciperà, con l’obiettivo di contribuire alla conservazione dell’ecosistema locale. La manifestazione si svolgerà in diverse zone del cuore della città, attirando cittadini interessati all’iniziativa e alla tutela del verde urbano.

Domenica 19 aprile, tra le ore 15 e le 20, il cuore di Treviso si trasformerà in un punto di incontro per la tutela dell’ecosistema locale. In occasione dell’Earth Day, previsto per il 22 aprile, Alleanza Verdi e Sinistra organizzerà in piazza Indipendenza un gazebo forestale con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla salvaguardia del patrimonio naturale e della gestione del verde. Un gesto concreto per il decoro urbano trevigiano. L’iniziativa non si limiterà alla sola informazione, ma punterà a creare un legame fisico tra i cittadini e il territorio. Durante l’appuntamento, chi deciderà di unirsi ad Alleanza Verdi e Sinistra tramite un’iscrizione — che potrà avvenire sia in modalità cartacea che digitale — riceverà in omaggio una giovane pianta di quercia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso si tinge di verde: regali di querce per salvare l’ambiente Notizie correlate Torino si tinge di verde: tra boschi urbani e giardini segretiTorino si conferma una delle metropoli più verdi d’Italia grazie a un patrimonio che supera i cinquanta parchi e trecento chilometri di viali... Bologna si tinge di verde: 240 espositori ai Giardini MargheritaIl verde torna protagonista ai Giardini Margherita di Bologna con l’appuntamento Giardini&Terrazzi, una manifestazione che tra l’8 e il 10 maggio e... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Viaggio nelle storie della Resistenza; Cortina si tinge d’oro, leggendaria Brignone davanti a Mattarella; Angela Trevisin candidata sindaca di Silea; Rombano i motori a Quinto: torna La Marca Classica in una nuova veste primaverile. Tortona si tinge d’azzurro: il nuovo palazzetto ospiterà la nazionale a fine novembrePrima di ospitare gli azzurri, però, il Derthona Basket farà il suo esordio ufficiale nella sua nuova casadomenica prossima 12 ottobre nella sfida di campionato contro Treviso. L’attesa, dalle parti ... sport.sky.it TREVISO. L’ADDIO AL GIOVANE POMPIERE: LA BARA PORTATA DAI COLLEGHI Pietro Monici se ne va così, portato in spalla dai colleghi: pompiere volontario, stava per coronare il sogno di diventare un Vigile del Fuoco. Oltre mille persone nella Chiesa di - facebook.com facebook Treviso, il funerale di Pietro Monici, colpito e ucciso da un albero x.com