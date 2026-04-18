Treviso emergenza sicurezza | il Genio Civile è in crisi di personale
A Treviso, il settore del Genio Civile si trova ad affrontare una carenza di personale. La situazione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso una mozione presentata da un consigliere di maggioranza, in seguito alla morte di un uomo causata dal crollo di un albero in via Botteniga. Successivamente, sono stati registrati altri cedimenti strutturali in via Roggia. La questione riguarda la capacità dell’ente di garantire la sicurezza sul territorio.
Il deposito di una mozione da parte di Rocco, capogruppo dei Riformisti Veneti in Azione, mette sotto la lente l’efficacia del Genio Civile di Treviso a seguito della tragica morte di Pietro Monici per il crollo di un albero in via Botteniga e dei successivi cedimenti avvenuti in via Roggia. Il consigliere regionale punta l’attenzione sulla necessità che la Regione intervenga per dotare gli uffici tecnici delle risorse necessarie, evitando che la gestione del territorio si riduca a un continuo inseguimento delle emergenze. L’impatto della carenza di organico sulla sicurezza e sull’economia locale. La fragilità strutturale degli uffici.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Oristano, emergenza sanitaria: crisi dei medici di base e speranze di nuovo personale per fronteggiare la crisi
Attacco a medici in ospedale: emergenza sicurezza per il personale sanitario in servizioMartedì mattina, poco dopo le 9, l’Unità Operativa di Medicina dell’Ospedale Villa Betania, nel quartiere di Ponticelli a Napoli Est, è diventato...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Genio Civile di Treviso, Rocco: La Regione ripristini le capacità di pronto intervento; Pietro Moncini ucciso dall'albero, indagini sulle mail al Genio Civile. Il Comune: Avevamo segnalato il pericolo. L’ente: verifiche in...; Pietro Monici, oltre mille al funerale del 38enne travolto dal pioppo: il feretro portato a spalla dai vigili del fuoco, la commozione,...; Crolla un secondo albero a Treviso: vertice tra Comune e Genio Civile.
Albero crolla in via Roggia, Ca' Sugana convoca il Genio CivileTREVISO - Crolla un altro albero a Treviso. Questa volta è successo in pieno centro, in via Roggia: la pianta ha sfondato la grondaia di un magazzino della Banca popolare ... ilgazzettino.it
Pietro Moncini ucciso dall'albero, indagini sulle mail al Genio Civile. Il Comune: «Avevamo segnalato il pericolo». L’ente: verifiche in corsoTREVISO - Da un lato il fascicolo aperto dalla Procura per omicidio colposo a carico di ignoti e l'autopsia ordinata sul corpo della vittima. Dall'altro un vero e proprio giallo, il ... ilgazzettino.it
Dopo la tragedia sul Botteniga occhi puntati sul Genio Civile di Treviso. Dalle emergenze idrogeologiche ai progetti infrastrutturali, ritardi strutturali dovuti a carenza di personale e complessità burocratiche. Anche gli interventi urgenti richiedono mesi - facebook.com facebook
Treviso, sgomento e incredulità per la morte di Pietro Monici, travolto da un albero mentre pescava. Una pianta segnalata più volte dai residenti e dallo stesso Comune che avrebbe comunicato il problema al Genio Civile. x.com