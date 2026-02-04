Martedì mattina all’ospedale Villa Betania di Napoli Est, un medico è stato aggredito da un paziente. L’episodio si è verificato poco dopo le 9 nell’Unità Operativa di Medicina. L’attacco ha messo in allarme il personale sanitario, già preoccupato per la sicurezza in corsia. La situazione resta sotto controllo, ma aumenta la preoccupazione tra gli operatori.

Martedì mattina, poco dopo le 9, l’Unità Operativa di Medicina dell’Ospedale Villa Betania, nel quartiere di Ponticelli a Napoli Est, è diventato teatro di un’aggressione che ha scosso l’intera comunità sanitaria. Un gruppo di persone, appartenenti a un unico nucleo familiare, ha fatto irruzione nel reparto con un’escalation di tensione che è sfociata in un’aggressione verbale e fisica contro il personale medico e infermieristico. Le forze dell’ordine sono intervenute in fretta, ma non prima che l’ordine all’interno del reparto fosse gravemente compromesso. Il corridoio, di solito affollato di pazienti, familiari e personale in corsa, si è trasformato in un’arena di urla, minacce e contusioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco a medici in ospedale: emergenza sicurezza per il personale sanitario in servizio

Medici in pensione tornano in corsia per aiutare gli ospedali in difficoltà.

