Modena ha vinto a Civitanova nel match più atteso della 20ª giornata di Superlega, causando una grande delusione ai padroni di casa. La squadra modenese ha dominato l’incontro con un’ottima prestazione in attacco, portando a casa tre punti importanti in classifica. Nel frattempo, Monza si avvicina ai playoff scudetto grazie alle vittorie di Frascio e Mosca, che hanno contribuito a rafforzare la posizione della squadra.

Modena ha sconfitto Civitanova nel big match della 20ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono issati sul 2-0 all’Eurosuole Forum, sono stati rimontati e sono stati trascinati al tie-break, dove sono riusciti a spuntarla al termine di un avvincente braccio di ferro. Gli emiliani si sono imposti per 3-2 (25-17; 25-22; 17-25; 18-25; 15-13) e hanno infilato la terza vittoria di fila, mentre la Lube è incappata nel terzo ko nelle ultime quattro uscite nel torneo, proseguendo nella propria stagione complicata. Modena si è momentaneamente issata al quarto posto con due lunghezze di vantaggio nei confronti di Piacenza, che domani affronterà la capolista Perugia, mentre i cucinieri restano al sesto posto a -6 dagli emiliani e con un margine di sei lunghezze nei confronti di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Modena espugna Civitanova. Monza ipoteca i playoff scudetto con Frascio e Mosca

La partita tra Monza e Padova ha acceso i riflettori sui playoff della Superlega, dopo che il Monza ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Padova.

La 18ª giornata di Superlega si apre con la sfida tra Perugia e Trento, un match che potrebbe influenzare la corsa allo scudetto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.