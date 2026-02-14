Volley Modena espugna Civitanova Monza ipoteca i playoff scudetto con Frascio e Mosca
Modena ha vinto a Civitanova nel match più atteso della 20ª giornata di Superlega, causando una grande delusione ai padroni di casa. La squadra modenese ha dominato l’incontro con un’ottima prestazione in attacco, portando a casa tre punti importanti in classifica. Nel frattempo, Monza si avvicina ai playoff scudetto grazie alle vittorie di Frascio e Mosca, che hanno contribuito a rafforzare la posizione della squadra.
Modena ha sconfitto Civitanova nel big match della 20ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono issati sul 2-0 all’Eurosuole Forum, sono stati rimontati e sono stati trascinati al tie-break, dove sono riusciti a spuntarla al termine di un avvincente braccio di ferro. Gli emiliani si sono imposti per 3-2 (25-17; 25-22; 17-25; 18-25; 15-13) e hanno infilato la terza vittoria di fila, mentre la Lube è incappata nel terzo ko nelle ultime quattro uscite nel torneo, proseguendo nella propria stagione complicata. Modena si è momentaneamente issata al quarto posto con due lunghezze di vantaggio nei confronti di Piacenza, che domani affronterà la capolista Perugia, mentre i cucinieri restano al sesto posto a -6 dagli emiliani e con un margine di sei lunghezze nei confronti di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Superlega: Monza-Padova sfida playoff, sguardi su Civitanova-Modena e Perugia-Piacenza
La partita tra Monza e Padova ha acceso i riflettori sui playoff della Superlega, dopo che il Monza ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Padova.
Perugia–Trento accende la 18ª giornata di Superlega: è sfida da scudetto! Modena–Piacenza e Milano–Civitanova con vista sui playoff
La 18ª giornata di Superlega si apre con la sfida tra Perugia e Trento, un match che potrebbe influenzare la corsa allo scudetto.Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
MODENA VOLLEY, SFIDA ESTERNA ALLA LUBE, CROCEVIA PER IL QUARTO POSTOAlzare il livello in trasferta per raggiungere l’obiettivo quarto posto. Dopo il weekend dedicato alle Final Four di Coppa Italia, riparte la Superlega, con Modena Volley che si appresta a vivere la p ... tvqui.it
Ecco il classico: Lube-Modena. Per i biancorossi c’è solo la vittoriaSan Valentino è la festa degli innamorati e, per gli innamorati della Lube, la SuperLega riserva un sabato affascinante: Civitanova-Modena. È questo l’anticipo della terzultima giornata di regular sea ... sport.quotidiano.net
Vivi con noi l’emozione del grande volley! Iscriviti alla community, passa da Foto Zini e ritira il tuo buono: potrai convertirlo in un biglietto omaggio per le partite di campionato di Modena Volley. Un’occasione speciale per tifare insieme e sentire tutta la carica facebook