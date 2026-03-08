Volley Civitanova espugna Trento | Nikolov imperiale scintille nei playoff scudetto Verona in vantaggio

Nel campionato di volley maschile sono iniziati i quarti di finale dei playoff scudetto con due gare-1. Civitanova ha vinto sul campo di Trento grazie a una prestazione dominante di Nikolov, mentre Verona si trova in vantaggio dopo la prima partita. Le serie si disputano al meglio delle cinque partite e si decide chi passa il turno con due vittorie.

Sono incominciati i playoff scudetto di volley maschile, pomeriggio riservato a due gara-1 dei quarti di finale (serie al meglio delle cinque partite, passa il turno chi ne vince due). Il fattore campo è saltato nel confronto sulla carta più appassionante, equilibrato e incerto, che lo scorso anno fa fu l’atto conclusivo e che invece in questa occasione viene giocato in apertura di tabellone: Civitanova ha espugnato Trento per 3-1 (25-21; 27-25; 24-26; 25-17). La sesta forza della regular season ha avuto la meglio sul campo dei Campioni d’Italia, terzi in Superlega e reduci dalla durissima battaglia in Champions League sul campo del PGE Projekt Varsavia (successo al tie-break nell’andata dei playoff, il turno che mette in palio gli ultimi pass per i quarti di finale). 🔗 Leggi su Oasport.it

