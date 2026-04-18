Trento esce per tagliare legna e non rientra | 69enne trovato morto tra i rami

Un uomo di 69 anni è stato trovato morto tra i rami di un albero dopo essere uscito di casa per tagliare legna e non essere più tornato. I familiari avevano lanciato l’allarme, e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, l’uomo è stato recuperato senza vita in serata. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per gli accertamenti del caso.

È stato trovato senza vita nei boschi di località Maso Palù, sopra Vigo Meano, Armando Bortolotti, 69 anni. L'uomo era uscito per fare legna e non ha più fatto ritorno a casa, facendo scattare la preoccupazione dei familiari. Secondo le prime ricostruzioni, il 69enne stava tagliando una pianta già a terra quando alcuni rami pesanti si sono improvvisamente staccati, travolgendolo. L'impatto non gli ha lasciato scampo., La chiamata al Numero unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18. A lanciarla è stato un familiare che, non vedendolo rientrare, ha deciso di raggiungere il luogo dove l'uomo aveva detto che si sarebbe recato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trento, esce per tagliare legna e non rientra: 69enne trovato morto tra i rami Notizie correlate Leggi anche: Esce e non rientra a casa, 28enne trovato morto in un dirupo tra Gargnano e Tignale Tragedia nel bosco a Vigo Meano: 69enne ucciso da rami cadutiUn tragico incidente boschivo ha strappato la vita a Armando Bortolotti, un uomo di 69 anni residente a Vigo Meano, durante le operazioni di taglio...