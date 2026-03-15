Treni Andria-Bari si viaggia anche di domenica Ferrotramviaria rinnova la flotta | in servizio altri 11 convogli

Ferrotramviaria ha annunciato che i treni sulla tratta Andria-Bari saranno disponibili anche di domenica, grazie all’introduzione di undici nuovi convogli Alstom Etr 104. Questi treni si aggiungono a quelli già operativi, ampliando così l’offerta di collegamenti sulla linea. La flotta è stata rinnovata con l’obiettivo di migliorare i servizi e aumentare le possibilità di viaggio per i pendolari.

Undici nuovi treni Alstom Etr 104, che vanno ad aggiungersi a quelli già entrati in servizio nei mesi scorsi. Si completa così il rinnovo della flotta di Ferrotramviaria, che questa mattina, nella stazione di Andria Sud, ha presentato gli ultimi convogli, insieme al nuovo programma di esercizio. Presenti anche il presidente della Regione, Antonio Decaro, e l'assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Piemontese. Per l'acquisto dei nuovi convogli, la società di trasporto ha investito complessivamente 68 milioni di euro, di cui 57 finanziati dalla Regione Puglia e 11 milioni a carico della stessa Ferrotramviaria. "Grazie alla... 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Guasto a treno Ferrotramviaria sulla linea Bari-Andria, Piemontese: "Tutelare i cittadini"L'assessore regionale alla Mobilità, Raffaele Piemontese, ha incontrato i vertici di Ferrotramviaria per fare il punto dopo l'episodio avvenuto il 27... Andria: oggi presentazione dei nuovi treni Ferrotramviaria E nuovo programma di esercizio in vigore da oggiDi seguito la comunicazione di Ferrotramviaria: Presentazione del completamento del rinnovo della flotta ferroviaria aziendale, con l’entrata in... Una selezione di notizie su Treni Andria Bari si viaggia anche di... Temi più discussi: Da Andria in aeroporto in 36 minuti: ecco i nuovi orari dal 15 marzo dopo i lavori sulla Bari-Nord; Bari, chiusa la stazione centrale: treni soppressi (anche da altre città pugliesi) e autobus sostitutivi. Il piano e i due giorni di fuoco; Ferrotramviaria potenzia i collegamenti: treni anche la domenica fino ad Andria Sud; Tratto ferroviario Andria Sud-Bari Centrale: Corato unica fermata intermedia. Ferrotramviaria: dal 15 marzo treni fino ad Andria sud anche la domenica Nuovo programma di esercizioA decorrere da domenica 15 marzo 2026 entrerà in vigore il nuovo Programma di Esercizio di Ferrotramviaria definito con l’obiettivo di rafforzare in maniera significativa l’offerta ferroviaria e ... noinotizie.it Passaggi a livello trappola fra Santo Spirito e Bari, treni in ritardo: Pendolari in ostaggioAncora un guasto, questa volta a Palese, ha scatenato problemi a catena al traffico ferroviario scatenando l’ira dei passeggeri. E il progetto per la ... bari.repubblica.it «Ringraziamo Ferrotramviaria per aver avviato a partire dal 15 marzo nuovi treni con percorsi più brevi accorciando i tempi di percorrenza da Andria all'Aeroporto e Bari centrale,... Leggi l'articolo facebook