Trenitalia nuovi investimenti su flotta regionale e Frecciarossa

Trenitalia ha annunciato nuovi investimenti per migliorare la propria flotta, concentrandosi sui treni regionali e sui Frecciarossa. Nel primo semestre del 2027, l’azienda prevede di avere l’80 per cento dei mezzi regionali di ultima generazione. La strategia include l'acquisto di nuovi treni e la sostituzione di quelli più vecchi, con l’obiettivo di aggiornare il parco circolante.

“Continua il piano di sviluppo di Trenitalia per il trasporto regionale: nel primo semestre del 2027 arriveremo ad avere l’80 per cento dei treni regionali di ultima generazione. La nostra flotta sarà la più giovane d’Europa, con un’età media fra i 5 e i 10 anni, mentre in Europa normalmente si va ben oltre i 20 anni. Gran parte di questi investimenti riguardano le regioni del Mezzogiorno, dove abbiamo potenziato in modo significativo il piano di sviluppo”. Con questi numeri l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, ha delineato stamane a Napoli la traiettoria industriale della società del Gruppo FS, intervenendo al Feuromed 2026, il Forum Euromediterraneo promosso dal quotidiano “L’Altravoce” in collaborazione con il Parlamento Europeo e con il patrocinio della Commissione Europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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