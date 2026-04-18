Trekking Finestre sul Gargano torna per la seconda volta, proponendo un percorso che porta i partecipanti alla scoperta de I Grottoni. Si tratta di un’area caratterizzata da formazioni rocciose suggestive, che si affacciano sul mare, e che combinano elementi naturali e storici. L’escursione offre l’opportunità di esplorare un punto di interesse in un ambiente ricco di paesaggi sorprendenti.

🌿 ! 🌿Questa volta andremo alla scoperta de I Grottoni, un luogo affascinante dove natura, storia e meraviglia si incontrano in uno scenario unico. 🥾⛰️Un’esperienza imperdibile tra sentieri panoramici, emozioni autentiche e la bellezza incontaminata del Gargano.✨ Vi aspettiamo per vivere insieme un’altra avventura indimenticabile, respirare la natura e lasciarci sorprendere dalla magia di questi luoghi straordinari!📍 Non mancate, il Gargano ci aspetta! .🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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