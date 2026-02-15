Torna l’allarme cormorani sul Gargano pescatori preoccupati | Divorano oltre 10 chili di pesce al mese
I pescatori del Gargano segnalano un aumento dei cormorani che divorano più di 10 chili di pesce al mese, causando preoccupazione tra gli operatori. La presenza di questi uccelli si fa sempre più evidente nelle acque di Varano, sulla diga di Capaccio del Celone a Lucera e nella palude del Lago Salso a Manfredonia, dove le catture sono in calo e il pesce scarseggia.
I pescatori denunciano una situazione sempre più difficile nella laguna di Varano, sulla diga di Capaccio del Celone a Lucera e nella palude del Lago Salso a Manfredonia Sono sempre più frequenti le segnalazioni della presenza di cormorani sul Gargano. I pescatori denunciano una situazione sempre più difficile nella laguna di Varano, sulla diga di Capaccio del Celone a Lucera e nella palude del Lago Salso a Manfredonia. È Coldiretti Pesca Puglia a rilanciare le preoccupazioni del comparto. La stessa situazione si registra in provincia di Bari, sia a sud tra Mola di Bari e Torre a Mare che a nord tra Giovinazzo e Bisceglie, sulla costa di Taranto, a Gallipoli e lungo oltre quattrocento chilometri di costa regionale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
