Nonostante le dichiarazioni di una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran e i preparativi per i colloqui di Islamabad, le ostilità continuano in Libano. Israele prosegue le operazioni militari, causando vittime e crescente panico tra la popolazione locale. La situazione rimane tesa, con i combattimenti che si intensificano nel paese, mentre le forze israeliane intensificano le offensive.

Mentre Washington e Teheran annunciano una tregua di due settimane e si preparano ai colloqui di Islamabad, sul fronte libanese la guerra non si ferma. L'ufficio di Benjamin Netanyahu lo ha chiarito subito dopo l'annuncio del cessate il fuoco con l'Iran: «Il Libano è escluso». E nelle stesse ore in cui lo Stretto di Hormuz riapre e il mondo tira un sospiro di sollievo, le forze israeliane scatenano su Beirut la più devastante offensiva dall'inizio del conflitto. Idf: "Completata la più grossa ondata di raid su Hezbollah da inizio guerra" Le forze armate israeliane hanno dichiarato di aver completato la più grande ondata di attacchi aerei contro Hezbollah in Libano dall’inizio dei combattimenti, colpendo 100 obiettivi in 10 minuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Prove di tregua, ma Israele non molla e devasta Beirut. La peggiore offensiva: morti e panico in Libano

Libano, Beirut sotto assedio: vittime in strada e panico. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Beirut sotto attacco: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Temi più discussi: Guerra in Iran, prime vere prove di tregua. Ma che autogol degli Usa sulla consegna delle armi; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran, prove generali di escalation: bombe su ponti e ferrovie, colpita anche l’isola di Kharg; L'Iran abbatte due aerei d'attacco Usa, si teme per uno dei piloti.

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