È stata annunciata una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano, con l'ex presidente statunitense che ha definito la giornata “storica”. Tuttavia, le autorità di Beirut hanno comunicato di aver rilevato violazioni da parte delle parti coinvolte. La notizia arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con dettagli ancora in fase di verifica da parte delle fonti ufficiali.

E’ scattata alle 23 ora italiana la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. L’aveva annunciata Donald Trump sul suo social Truth. “I due Paesi si sono incontrati martedì per la prima volta in 34 anni a Washington con il grande segretario di Stato Marco Rubio“, ha detto Trump. “E’ stato un onore risolvere 9 guerre nel mondo, questa sarà la decima”, ha aggiunto. In corso il cessate il fuoco di 10 giorni in Libano e tuttavia l’esercito libanese denuncia violazioni da parte di Israele, e fonti locali hanno segnalato bombardamenti di artiglieria in diversi villaggi. Resta da vedere, si legge su AlJazeera se ciò costituisca una violazione tecnica del cessate il fuoco, poiché il Dipartimento di Stato ha affermato che gli Stati Uniti e Israele, nell’ambito di questo accordo, si sono mantenuti la facoltà di colpire Hezbollah.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scattata la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, Trump: “Giornata storica”. Ma da Beirut annunciano violazioni

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