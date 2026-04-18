Tredicenni con le pistole sugli scogli del Lungomare di Napoli fermati e portati in commissariato

Tre ragazzi di 13 anni sono stati trovati sugli scogli di via Nazario Sauro a Napoli con alcune pistole in mano. La presenza dei minorenni ha causato sdegno tra i bagnanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto, hanno fermato i giovani e li hanno condotti in commissariato per gli accertamenti del caso. Non ci sono state segnalazioni di incidenti o feriti.