Un uomo è stato fermato a Prato con un arsenale in auto che comprendeva un ordigno artigianale simile a una bomba carta, un manganello, una pistola e un caricatore con tre proiettili. Il veicolo coinvolto era una Punto e il fermo è avvenuto mentre il commando, arrivato dalla Cina, si trovava sul posto. L’intervento ha portato al sequestro di diversi oggetti pericolosi.

Prato, 8 marzo 2026 – Un ordigno artigianale, simile a una bomba carta, un manganello, una pistola e un caricatore con tre proiettili. Viaggiavano con un vero e proprio arsenale i cinque cinesi fermati martedì sera in via Filzi. Erano tutti a bordo di una Fiat Punto. Secondo quanto spiegato in una nota della procura guidata da Luca Tescaroli, quando l’auto è stata fermata per un controllo gli occupanti hanno buttato fuori dal finestrino un oggetto rivelatosi essere “un ordigno esplosivo, avvolto da nastro isolante nero e dotato di miccia”. La perquisizione La perquisizione ha consentito di rinvenire, all’interno della macchina, una pistola... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fermati con un arsenale in auto, bombe e pistole nella Punto. Il commando era arrivato dalla Cina

Nasconde un arsenale di armi ed esplosivi in un appartamento: pistole, bombe carta e tritolo. Indagini in corsoPistole, bombe carta, tritolo: questi i ritrovamenti nella provincia pontina, a Latina Scalo e a San Felice Circeo.

52enne nascondeva un arsenale tra pistole e katane nella sua casa a Cefalù vicino Palermo, arrestatoUn arresto e numerose armi sequestrate, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Cefalù vicino Palermo.

HELLFIELD, NIKO PANDETTA, MACIAS - Fendi RMX

Tutti gli aggiornamenti su Fermati con un arsenale in auto bombe e....

Temi più discussi: Fermati con un arsenale in auto, bombe e pistole nella Punto. Il commando era arrivato dalla Cina; Sassari, sorpresi nella notte con un arsenale da scasso: denunciati due giovani; Blitz in casa di un 23enne a Vittoria, scoperto arsenale: quali armi sono state trovate, arrestato il ragazzo; Armi, droga e munizioni in casa a Salerno: arrestato 22enne.

Sassari, sorpresi nella notte con un arsenale da scasso: denunciati due giovaniGiravano nel cuore della notte con un vero e proprio kit del perfetto scassinatore, ma il loro piano è stato interrotto dai controlli a tappeto delle forze ... algheroeco.com

Maxi operazione interforze ad Asti, 60enne condannato per minacce e trovato con un arsenale in casa: i fattiUn uomo di 60 anni condannato ad Asti per minacce e detenzione illegale di armi: sequestrate migliaia di cartucce e pistole. virgilio.it

Sabato 7 marzo 2026 Stasera, prima di dormire, fermati un momento e lascia che il cuore respiri. Non portarti nel letto le fatiche e le paure della giornata: consegnale al Signore, una alla volta. Dio non guarda quanto sei stato forte, ma quanto ti affidi a Lui. S facebook

Fermati in zona Giotto con strumenti da scasso in auto: allontanati dal territorio aretino x.com