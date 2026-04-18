Tre ufficiali dell' Arma etnea promossi al grado di maggiore

Nel comando provinciale dei carabinieri di Catania, tre ufficiali sono stati promossi al grado di maggiore. Attualmente ricoprono ruoli di comando nella provincia etnea e sono stati impegnati in diversi eventi di cronaca. La promozione è stata ufficializzata di recente e rappresenta un passaggio di carriera significativo per gli ufficiali coinvolti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e colleghi dell’Arma.

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania celebra un importante traguardo professionale con la promozione al grado di maggiore di tre ufficiali attualmente impegnati in incarichi di comando nella provincia etnea, in prima linea anche durante importante eventi di cronaca. Si tratta del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Frosinone, due ufficiali dell’Arma promossi al grado di MaggiorePresso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone si è svolta una breve ma significativa cerimonia durante la quale il Comandante... I comandanti Sarnacchiaro e Feola promossi al grado di MaggioreIeri sera, 15 aprile, presso il Comando Legione Carabinieri Toscana, alla presenza degli ufficiali dello Stato Maggiore, si è svolta una breve ma... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Da Roma fino a Spilimbergo: concluso il tirocinio pratico di un tenente dell'Arma; Carabinieri, i comandanti di Arezzo e Sansepolcro promossi al grado di Maggiore; Concorso Allievi Carabinieri 2026 da 3.081 posti - Studia dalla banca dati ufficiale (Prova dal 20 aprile); Pensione netta Militari e Forze Armate con le novità 2026. Catania. Tre ufficiali dei Carabinieri promossi al grado di Maggiore: riconoscimento al merito e alla carrieraIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania celebra un importante traguardo professionale con la promozione al grado di Maggiore di tre Ufficiali attualmente impegnati in incarichi di comando ... libertasicilia.it Arma, promossi tre ufficiali. La cerimonia al comandoNella mattinata di ieri, nel corso di una breve cerimonia alla presenza degli ufficiali e del personale del comando provinciale dei carabinieri, il comandante, colonnello Alessandro Di Stefano, ha ... ilrestodelcarlino.it Tre arcangeli ufficiali. Quattro proibiti. Un culto vietato con un sinodo. E poi riscoperto. La storia del culto dei Sette Angeli a Palermo è tra le più singolari della città: magia, sacro e profano si mescolarono fino a quando la Chiesa intervenne per vietarlo. Poi un s - facebook.com facebook