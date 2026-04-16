I comandanti Sarnacchiaro e Feola promossi al grado di Maggiore

Da arezzonotizie.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I comandanti Sarnacchiaro e Feola sono stati promossi al grado di Maggiore durante una cerimonia che si è svolta ieri sera presso il Comando Legione Carabinieri Toscana. La cerimonia, presieduta dal Generale di Brigata Solazzo e alla presenza degli ufficiali dello Stato Maggiore, si è svolta in un clima formale e ufficiale. Durante l’evento, è stata ufficialmente comunicata la promozione ai due ufficiali.

Ieri sera, 15 aprile, presso il Comando Legione Carabinieri Toscana, alla presenza degli ufficiali dello Stato Maggiore, si è svolta una breve ma sentita cerimonia ufficiale, presieduta dal Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, nel corso della quale è stata notificata la promozione al grado.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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