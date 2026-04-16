I comandanti Sarnacchiaro e Feola promossi al grado di Maggiore

I comandanti Sarnacchiaro e Feola sono stati promossi al grado di Maggiore durante una cerimonia che si è svolta ieri sera presso il Comando Legione Carabinieri Toscana. La cerimonia, presieduta dal Generale di Brigata Solazzo e alla presenza degli ufficiali dello Stato Maggiore, si è svolta in un clima formale e ufficiale. Durante l’evento, è stata ufficialmente comunicata la promozione ai due ufficiali.

Ieri sera, 15 aprile, presso il Comando Legione Carabinieri Toscana, alla presenza degli ufficiali dello Stato Maggiore, si è svolta una breve ma sentita cerimonia ufficiale, presieduta dal Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, nel corso della quale è stata notificata la promozione al grado.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Promossi al grado di Tenente Colonnello i due comandanti delle compagnie carabinieri di Osimo e FabrianoANCONA - Nel corso di una cerimonia tenutasi presso la caserma “Giacomo Burocchi”, sede del comando legione carabinieri “Marche”, il comandante della... Ravenna, i tre carabinieri promossi al grado di appuntato accolti dal comandante provincialeIeri mattina alla presenza degli ufficiali del comando provinciale di Ravenna, il comandante provinciale Andrea Lachi ha accolto tre carabinieri...