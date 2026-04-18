Frosinone due ufficiali dell’Arma promossi al grado di Maggiore

A Frosinone, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, si è tenuta una cerimonia durante la quale il Comandante Provinciale ha promosso due ufficiali dell'Arma al grado di Maggiore. La cerimonia è durata poco, ma ha visto la partecipazione di alcune autorità e dipendenti dell’ente. Le promozioni sono state ufficializzate dal Colonnello Gabriele Mattioli, che ha comunicato i nuovi gradi ai due ufficiali in servizio nel territorio.

Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone si è svolta una breve ma significativa cerimonia durante la quale il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli, ha notificato la promozione al grado superiore a due ufficiali in servizio nel territorio ciociaro.Hanno raggiunto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone. Promossi al grado di maggiore i Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Sora (Mag. Cavallo) e Alatri (Mag. Rosano)Hanno raggiunto il prestigioso traguardo del grado di Maggiore il Capitano Domenico Cavallo, Comandante della Compagnia di Sora, e il Capitano... I comandanti Sarnacchiaro e Feola promossi al grado di MaggioreIeri sera, 15 aprile, presso il Comando Legione Carabinieri Toscana, alla presenza degli ufficiali dello Stato Maggiore, si è svolta una breve ma... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Serie B, Monza-Bari 2-0: i brianzoli agganciano il Frosinone al secondo posto, continua il sogno Serie A; Frosinone, il grido del vescovo Marcianò: Luoghi sacri violati. E il silenzio attorno diventa assordante; Il Palermo si gioca la Serie A diretta a Frosinone, Inzaghi: Consci della nostra forza, mettiamola in campo; Frosinone-Palermo, le probabili formazioni: in porta è pronto Gomis, Rui Modesto torna titolare. La squadra mobile di Roma con i colleghi di Frosinone ha arrestato tre persone, bloccate a Patrica. Gli agenti hanno prima trovato 660 grammi, quindi hanno perquisito l’abitazione. Recuperati 9.400 euro - facebook.com facebook Frosinone, 600 kg di hashish nel frigo: arrestata madre con i figli #frosinone x.com