Un tentacolo robotico per rifornire i satelliti Ecco il nuovo asset spaziale di Pechino

Un satellite commerciale cinese ha eseguito con successo un test di rifornimento in orbita bassa, impiegando un braccio robotico flessibile simile a un tentacolo di polpo. L'operazione rappresenta un passo avanti nelle capacità di manutenzione e rifornimento satellitare in orbita. L'evento è stato confermato da fonti ufficiali e si inserisce nelle attività di sviluppo spaziale del paese.

Un satellite commerciale cinese avrebbe completato con successo un test di rifornimento in orbita bassa utilizzando un braccio robotico flessibile, ispirato ai tentacoli di un polpo. Il satellite in questione, il dimostratore Hukeda-2 (noto anche come Yuxing-3 06) avrebbe impiegato il proprio braccio articolato per eseguire test di controllo di conformità e di rifornimento, dopo essere stato lanciato da Jiuquan, nella provincia del Gansu, la settimana scorsa. La notizia è stata diffusa dall’emittente statale Cctv. Se confermata, non si tratterebbe solo di un vanto scientifico, ma di uno sviluppo strategico per i piani futuri di Pechino nello spazio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un tentacolo robotico per rifornire i satelliti. Ecco il nuovo asset spaziale di Pechino Articoli correlati Leggi anche: USA autorizza il lancio di 4.000 satelliti per competere con Starlink nel settore dell’internet spaziale Leggi anche: Scommessa spaziale. Patto Comat-Oversonic per i satelliti del futuro