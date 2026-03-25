La NASA ha annunciato di aver abbandonato i piani per costruire una stazione spaziale in orbita attorno alla Luna. La decisione porta a una modifica significativa rispetto alle strategie precedenti, in risposta alle attività spaziali di altri paesi, in particolare la Cina. La nuova direzione riguarda dunque un ripensamento delle priorità nelle esplorazioni lunari, con l’obiettivo di focalizzarsi su altre missioni e progetti.

La NASA ha deciso di cambiare rotta in modo netto: niente più stazione spaziale in orbita attorno alla Luna. Al suo posto, un progetto molto più ambizioso, e anche più impegnativo, ovvero costruire una vera base sulla superficie lunare. La scelta, annunciata il 24 marzo dal nuovo amministratore dell’agenzia Jared Isaacman, rappresenta una svolta strategica per il programma Artemis, con cui gli Stati Uniti vogliono tornare sulla Luna dopo oltre cinquant’anni. Il progetto della Lunar Gateway, la stazione orbitante pensata come punto di passaggio per astronauti e missioni, viene quindi messo da parte. Al suo posto, la NASA punta direttamente alla presenza stabile sul suolo lunare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ci sarà una vera base spaziale sulla Luna? La NASA cambia tutto (la corsa contro la Cina è già iniziata)

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