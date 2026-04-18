Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Terranuova Bracciolini

Nella notte un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Alcide de Gasperi a Terranuova Bracciolini. I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti sul posto e hanno soccorso tre persone che sono state portate in ospedale a causa di un’intossicazione. L’incendio ha causato danni all’alloggio, ma non si conoscono ancora le cause.

TERRANUOVA BRACCIOLINI – I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti nella notte trascorsa per l’incendio in appartamento di via Alcide de Gasperi a Terranuova Bracciolini. Ad andare a fuoco, poco dopo le 4,30 del mattino, per cause in corso di accertamento, è stata una stanza di un’abitazione posta al piano terra di un edificio composto da due appartamenti. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento l’incendio ed evitato che il fuoco si propagasse alle stanze adiacenti. I tre occupanti l’abitazione (una donna di 52 anni, un uomo di 23 anni e uomo di 19 anni) sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dall’incendio e sono stati presi in cura dal personale sanitario, che li ha trasportati in codice giallo all’ospedale La Gruccia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Terranuova Bracciolini Notizie correlate Donna muore nell’incendio di un appartamento a Pontedera, 13 gli intossicatiPONTEDERA – Mattinata di apprensione a Pontedera per l’incendio a Palazzo Rota, partito da un’abitazione del primo piano. Madre e quattro bambini intossicati nell'incendio dell'appartamentoIl rogo si è sviluppato in una palazzina di via Murari Brà, nella tarda serata di lunedì.