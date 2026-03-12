Donna muore nell’incendio di un appartamento a Pontedera 13 gli intossicati

Una donna ha perso la vita nell’incendio di un appartamento a Pontedera, mentre tredici persone sono state intossicate. L’incidente si è verificato questa mattina nel palazzo Rota, dove le fiamme sono scoppiate in un’abitazione al primo piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e soccorrere i coinvolti.

PONTEDERA – Mattinata di apprensione a Pontedera per l'incendio a Palazzo Rota, partito da un'abitazione del primo piano. Una donna è deceduta nel rogo. Dalle 8 del mattino sono in azione i vigili del fuoco in via Sacco e Vanzetti che hanno domato l'incendio in alcuni locali del primo piano. Notevole la presenza dei fumi di combustione, che ha portato all' evacuazione degli altri appartamenti. All'interno della casa in fiamme c'era una donna, di cui è putroppo stato constatato il decesso. Il bilancio è poi di 13 intossicati, tutti lievi e solo per controlli: 5 al pronto soccorso di Pontedera, 6 a Pisa e 2 a Livorno. Sul posto carabinieri, polizia locale, due ambulanze e l'auto medica.