Nella serata di lunedì 30 marzo, intorno alle 23, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Murari Brà a Verona per un incendio in un appartamento del primo piano di un edificio di cinque piani. Durante l’intervento, una madre e i suoi quattro figli sono stati trovati intossicati a causa del fumo. L’incendio ha causato danni all’appartamento e ha richiesto l’evacuazione delle persone presenti nell’edificio.

Il rogo si è sviluppato in una palazzina di via Murari Brà, nella tarda serata di lunedì. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Verona, che hanno provveduto a domare le fiamme Le fiamme sarebbero partite da una lavastoviglie, secondo le prime ipotesi, ma le cause sono al vaglio del pompieri scaligeri, i quali hanno domato il rogo e provveduto ad evacuare il fumo che aveva generato. Fumi la cui inalazione ha costretto quattro bambini e la madre ad affidarsi alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. VeronaSera è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Se getti a terra un mozzicone di sigaretta ti può costare 320 euro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Madre e quattro bambini intossicati nell'incendio dell'appartamento

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