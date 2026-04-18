Tre giovani nei guai per una violenta rapina a un rider in Borgo Roma | l' operazione della polizia
La polizia di Stato ha messo in atto un'operazione che ha portato all'applicazione di due misure cautelari e alla consegna di una denuncia a piede libero nei confronti di tre giovani. Le autorità li accusano di aver partecipato a una rapina violenta ai danni di un rider avvenuta a Verona nel quartiere Borgo Roma lo scorso gennaio. L'indagine ha portato all'identificazione dei sospetti coinvolti nell'aggressione.
La polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari e notificato una denuncia a piede libero nei confronti di tre giovani, ritenuti coinvolti in una «violenta rapina» ai danni di un rider, aggredito a Verona lo scorso gennaio nel quartiere Borgo Roma. L’operazione, secondo quanto riferito dalla.🔗 Leggi su Veronasera.it
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