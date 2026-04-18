Oggi a Milano si sono svolti tre cortei, coinvolgendo gruppi di antagonisti e sostenitori dei Patrioti europei. I manifestanti si sono radunati in piazza del Duomo, dove è stato organizzato uno dei cortei. Durante la giornata, sono stati tentati alcuni spostamenti verso il centro storico, con l’intervento delle forze dell’ordine e l’uso di idranti per gestire le situazioni di tensione.

Tre cortei animano oggi Milano: due antagonisti e uno dei Patrioti europei, che hanno organizzato una manifestazione in piazza del Duomo. La tensione alla vigilia è stata altissima: la maggioranza di Palazzo Marino ha tentato di impedire l’evento appellandosi a prefetto e questore mentre i centri sociali hanno organizzato le contromanifestazioni, che hanno obbligato il comitato per la sicurezza ad approntare un dispositivo di sicurezza molto ampio per impedire alle due parti di entrare in contatto. Qualche migliaio di persone, ordinatamente, si sono date appuntamento in corso Venezia per iniziare la breve marcia verso piazza Duomo. “Padroni...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tre cortei contro i Patrioti. Gli antagonisti tentano di arrivare in Duomo, azionati gli idranti

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