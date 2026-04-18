Oggi a Milano si sono svolti tre cortei: due organizzati da gruppi antagonisti e uno dai Patrioti europei, che si sono radunati in piazza del Duomo. Durante le proteste, alcuni antagonisti hanno cercato di allontanare i giornalisti presenti, affermando “Siamo tutti clandestini”. La piazza è stata teatro di diverse manifestazioni nel corso della giornata, con presidi e cortei che si sono mossi per le vie centrali della città.

Tre cortei animano oggi Milano: due antagonisti e uno dei Patrioti europei, che hanno organizzato una manifestazione in piazza del Duomo. La tensione alla vigilia è stata altissima: la maggioranza di Palazzo Marino ha tentato di impedire l’evento appellandosi a prefetto e questore mentre i centri sociali hanno organizzato le contromanifestazioni, che hanno obbligato il comitato per la sicurezza ad approntare un dispositivo di sicurezza molto ampio per impedire alle due parti di entrare in contatto. Qualche migliaio di persone, ordinatamente, si sono date appuntamento in corso Venezia per iniziare la breve marcia verso piazza Duomo. “Padroni...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tre cortei contro i Patrioti. E gli antagonisti cacciano i giornalisti: “Siamo tutti clandestini”

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