Il sabato caldo di Milano Matteo Salvini raduna i patrioti europei | tre i contro-cortei previsti

A Milano si prevede un sabato movimentato con tre cortei di protesta che si svolgeranno in contemporanea. Matteo Salvini ha convocato i gruppi considerati “patrioti europei”, attirando diverse forze di movimento e manifestanti. Le autorità hanno già predisposto misure di sicurezza e deviazioni del traffico per gestire gli eventi. La città si prepara a un giorno di proteste e tensioni tra le diverse parti coinvolte.

Tre cortei simultanei attraverseranno Milano in risposta alla manifestazione promossa dal partito europeo Patriots.eu, intitolata “Senza paura – In Europa padroni a casa nostra”, alla quale parteciperà anche Matteo Salvini che si aprirà con un corteo organizzato dal Carroccio che partirà alle 14.30 da via Palestro per raggiungere piazza Duomo dove si trova il palco del summit. I punti di raccolta previsti sono piazza Lima e piazza Tricolore alle ore 14.00 e piazza Argentina alle ore 13.30. I cortei confluiranno poi in un percorso che accerchia il tragitto della manifestazione di Patriots.eu, definito dagli organizzatori “il percorso partigiano del 25 aprile”, a una settimana dall’anniversario della Liberazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sabato “caldo” di Milano, Matteo Salvini raduna i “patrioti europei”: tre i contro-cortei previsti Notizie correlate Matteo Salvini annuncia una grande manifestazione a Milano con i Patrioti europeiMentre a Milano migliaia di persone sono scese in piazza per dire ‘no’ all'arrivo degli agenti americani dell'Ice in occasione delle Olimpiadi, il... Milano in piazza: Patrioti europei in Duomo, cortei di protesta in città | La direttaI Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Da Bruxelles il piano anti-rincari, per il governo è un pannicello caldo; Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano; Salvini sfida l'Ue: Sospenda il Patto di Stabilità o blocchiamo noi il prezzo di gas e benzina. Trump? Risolva le guerre anziché fingersi Gesù; Salvini punge Donald. La guerra non finisce. Remigration Summit, Milano si prepara ad un sabato rovente: Migliaia di persone attese in piazza. Salvini prova a smorzare, ma la tensione resta altaIl 18 aprile si prospetta una giornata complessa per la città meneghina. Alle ore 15 l’appuntamento organizzato dalla Lega: Chiediamo pace e sicurezza. Fontana ci sarà, Vannacci assente: e la maggio ... ilgiorno.it Definì Salvini ministro della malavita, Saviano assolto. Il vicepremier: Lo querelerò di nuovoIl giudice ha ritenuto non sussistente il reato di diffamazione. Il leader della Lega ha annunciato l’intenzione di procedere nuovamente per vie legali ... repubblica.it Il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti del vicepremier Matteo Salvini, per alcune dichiarazioni del 2018, quando il leader della Lega era ministro dell’Interno. Al centro del procedimento l’espressio - facebook.com facebook Ecco le parole d’ordine che la piazza di #Milano aspetta da Matteo #Salvini #lega #18aprile #iltempoquotidiano @Storace x.com