Alpinista 37enne muore travolto da una frana di sassi in Valbondione nella Bergamasca | illesi due compagni

Un uomo di 37 anni è deceduto in seguito a una frana di sassi verificatasi a Valbondione, in provincia di Bergamo. Due suoi compagni sono rimasti illesi e sono riusciti a mettersi in salvo. La zona interessata si trova in una zona montuosa frequentata da alpinisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

Un alpinista di 37 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana di sassi a Valbondione (Bergamo). Illesi i due escursionisti che si trovavano con lui.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Valbondione, alpinista di 37 anni muore travolto da una frana al lago di CocaValbondione (Bergamo), 18 aprile 2026 – Un alpinista di 37 anni è morto travolto da una frana di sassi, questa mattina a Valbondione, in provincia di... Castrovillari, anziano muore travolto da una franaTragedia nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove un anziano ha perso la vita dopo essere stato travolto... Una raccolta di contenuti Alpinista 37enne muore travolto da una frana di sassi in Valbondione nella Bergamasca: illesi due compagniNel corso della mattinata di oggi, sabato 18 aprile, un alpinista di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una frana di sassi a Valbondione, in provincia di Bergamo. L'incidente si è ... fanpage.it Alpinista muore travolto da una frana di sassi, illesi due compagni- BERGAMO, 18 APR - Un alpinista di 37 anni è morto travolto da una frana di sassi, questa mattina a Valbondione, in provincia di Bergamo. L'uomo ... notizie.tiscali.it