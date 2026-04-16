Incidente stradale per Alexander Manninger morto a 48 anni l' ex portiere della Juventus travolto da un treno - VIDEO

Un ex portiere di calcio, noto per aver giocato in diverse squadre italiane e con la nazionale austriaca, è deceduto a 48 anni dopo essere stato investito da un treno. L’incidente è avvenuto in Italia e ha causato la morte dell’uomo sul colpo. La notizia ha suscitato scalpore tra gli appassionati di calcio e non solo. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

In Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. Ha giocato per 10 anni con la nazionale austriaca Lutto nel mondo del calcio. È morto dopo un incidente stradale l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger. L'auto del 48enne è stata travolta da un tre.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente stradale per Alexander Manninger, morto a 48 anni l'ex portiere della Juventus, travolto da un treno - VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Alex Manninger è morto a 48 anni, tragico incidente con un treno per l’ex portiere della Juventus Manninger morto: l’ex portiere della Juventus travolto da un trenoAlexander Manninger è morto stamattina a 48 anni in un tragico incidente ferroviario vicino a Salisburgo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tragico incidente stradale, l'ex viola Manninger muore travolto da un treno; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger; Tragedia nel mondo del calcio: è scomparso Alexander Manninger, ex Fiorentina. Tragedia Manninger: l'ex portiere della Juve è morto a 48 anni in un incidente stradaleLutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere austriaco, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale. Aveva 48 anni. Manninger è morto in un incidente stradale a 4 ... corrieredellosport.it Alex Manninger, morto l’ex portiere della Juventus: fatale un incidenteTragedia in Austria: l'ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, è morto a 48 anni in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina nei pressi di ... lapresse.it La tragedia arriva improvvisa dall’Austria e colpisce il mondo del calcio europeo. Alexander Manninger, ex portiere della Juventus e della nazionale austriaca, è morto a 48 anni in un drammatico incidente facebook Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista in Premier League e Serie A tra la fine degli anni '90 e gli anni '00, transitato anche per Udine nell'estate 2008. Il club è vicino ai suoi cari in questo mome x.com