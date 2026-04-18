Travolge una scooterista e scappa caccia all' automobilista ' pirata'

Un incidente stradale si è verificato sabato 18 aprile a Genova, quando un veicolo ha investito una scooterista in via Barabino e poi è fuggito. Poco dopo, intorno alle 12.45, un'ambulanza è intervenuta in via Tolemaide, all’altezza dell’intersezione con via Montevideo, per soccorrere un pedone investito, con codice di intervento giallo. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche del veicolo coinvolto.

Poco dopo il pedone investito in via Barabino, intorno alle 12.45 di sabato 18 aprile 2026 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in via Tolemaide, all'intersezione con via Montevideo, per un incidente stradale.Una scooterista di 49 anni proveniente da corso.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Via Solferino, investe con lo scooter una 66enne e poi scappa: caccia al pirata della stradaNon sono gravi le condizioni di una 66enne è stata investita in via Solferino intorno alle 15 di oggi, mercoledì 4 marzo. Reggio Calabria, pirata della strada travolge e uccide una 29enne: caccia al conducente in fugaTragedia nella notte a Reggio Calabria, dove una giovane donna di 29 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto il cui conducente... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Romano d’Ezzelino, 14enne travolge con lo scooter pedone che attraversava la strada: morto un 85enne; Forza il posto di blocco in scooter e travolge un poliziotto: ferito un agente; Tragedia ad Albisola Superiore, auto travolge una moto: morto il centauro, aveva 35 anni; Si addormenta al volante: auto fuori controllo investe una 15enne, poi travolge il plateatico del bar e uno scooter. Serie A: l'Inter travolge il Cagliari nella ripresa, a San Siro finisce 3-0. Gol di Thuram, Barella e Zielinski e scudetto sempre più vicino #ANSA facebook Il Mantova travolge lo Spezia con due perle #SpeziaMantova #SerieBKT #DAZN x.com