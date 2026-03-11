Il giornalista Marco Travaglio sarà in Sicilia ad aprile 2026 con lo spettacolo intitolato Cornuti e Contenti. L’evento si terrà al Golden E. Durante la tournée, Travaglio porterà in scena la sua satira e discuterà di temi di attualità legati al referendum. L’appuntamento coinvolge il pubblico locale in un momento di intrattenimento e riflessione.

Il giornalista Marco Travaglio si prepara a toccare con mano il territorio siciliano con lo spettacolo intitolato Cornuti e Contenti, in programma ad aprile 2026. Due date sono state fissate: il tredici aprile al Teatro Golden di Palermo e il quattordici aprile al Teatro Metropolitan di Catania. L’evento sarà allestito dalle ore ventuno, con biglietti disponibili dalla soglia dei ventiquattro euro. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Loft Produzioni S.r.l., Ventidieci e Agave Spettacoli, coinvolgendo figure come Vincenzo Berti, Gianluca Bonanno e Andrea Randazzo. Il progetto promette un linguaggio satirico capace di trasformare le questioni serie in strumenti di autodifesa civica per invertire la rotta dal basso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Travaglio in Sicilia: satira e referendum al Golden e

Articoli correlati

“Cornuti e Contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?”: Marco Travaglio al Teatro GoldenIl giornalista Marco Travaglio a Palermo con il suo nuovo show, “Cornuti e Contenti.

“Perché No – Guida al referendum”: segui la presentazione con Travaglio, Di Matteo e ConteIn diretta da Roma la presentazione di “Perché No – Guida al Referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole“.