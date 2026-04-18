Trasporto pubblico locale le risorse della Regione ai comuni pontini

La Regione Lazio ha approvato la determina che assegna ai Comuni pontini le risorse finanziarie anticipate per il servizio di trasporto pubblico locale del 2026. La decisione riguarda l’attribuzione di un acconto sul contributo complessivo destinato ai comuni della zona, secondo quanto previsto dalle normative regionali. La ripartizione delle risorse avviene per garantire il funzionamento dei servizi di trasporto nelle aree interessate.

La Regione Lazio dà il via libera alla determina sull'attribuzione ai Comuni dell'acconto relativo al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale 2026. Si tratta di importi attribuiti per il periodo transitorio dell'anno 2026, fino all'attivazione delle Unità di rete, il.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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